Strateški svet za prehrano brez predstavnikov kmetijskega in živilskega sektorja?

V skupini 15 ljudi, ki sestavljajo Strateški svet za prehrano, namreč sprva ni bilo nikogar od kmetov in nikogar iz živilske industrije, prav tako nikogar z Biotehniške fakultete, ki je v Sloveniji največja valilnica modrosti na področju prehranjevanja in kmetijstva. Po hudih protestih vseh pa je ministrica za kmetijstvo le spoznala, da bi bilo morda dobro, da bi bila katera od prej naštetih skupin vendarle zastopana.

"Strateški svet za prehrano je posvetovalno telo predsednika vlade in predsednik vlade ima vsako pravico, da izbira člane tega strateškega sveta. Je pa to živ organ, ki se lahko spreminja kadar koli in v dogovoru s predsednikom vlade, bosta imela svoja predstavnika tudi kmetijski sektor in sektor živilstva," je dejala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko.

In kako bi torej šlo v praksi, da bi se naše kmetijstvo začelo spreminjati in bi torej jedli manj mesa? Kmetje pravijo, da težko oz. da je to praktično nemogoče. No, k temu vendarle dodajmo, da smo samooskrbni le pri perutnini. Vse ostalo meso uvažamo.