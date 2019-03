Strelec iz Christchurcha se pritožuje nad razmerami v zaporu

Avstralski napadalec, za katerega je novozelandska premierka Jacinda Ardern dejala, danjegova imena ne bo nikoli uporabila, je zaprt v Aucklandu v zaporu Paremoremo. Spomnimo, 15. marca je napadel mošeji in pri tem ubil 50 ljudi. 28-letnika so obtožili enega samega umora in ostaja v zaporu do 5. aprila, ko bo moral spet pred sodišče in bodo obtožnico verjetno razširili. Obtoženi je zavrnil zagovornika po uradni dolžnosti in napovedal, da se bo na sodišču branil sam.

Kot poročajo novozelandski mediji, se je pritožil, ker v zaporu v Aucklandu ne sme imeti obiskov in telefonskih klicev.