40-letni Scott Paul Beierle naj bi streljal, ker je sovražil ženske

40-letni Scott Paul Beierle , moški, ki je v petek zvečer v studiu za vročo jogo v Tallahaseeju na Floridi ustrelil šest ljudi, nato pa sodil še sebi , ima pestro zgodovino rasističnih in mizoginističnih nagnjenj. Obstajajo namreč videoposnetki in celo pesmi, ki jih je posnel, na katerih jasno izraža sovraštvo proti ženskam, temnopoltim in migrantom.

Scott Paul Beierle je bil znan po svojem sovraštvu do žensk in rasizmu.

Do posnetkov, katerih avtentičnost sicer ni uradno potrjena, se je prvi dokopal BuzzFeed News. Leta 2014 je tako na primer posnel več filmčkov, v katerih razpravlja o tem, da so vse ženske vlačuge, in obžaloval "kolektivno izdajstvo"deklet, s katerimi je hodil v srednjo šolo.

"Cipe so – ne samo v vsakem mestu, pač pa v vsaki vasi," je dejal v enem od njih, v katerem je govoril o ženskah mešanih ras, ki so "izdale njegovo kri in raso". Na posnetkih ženske označuje za lažnivke in izdajalke ter pojasni, kako besen je bil, ko mu je svojo telefonsko številko dalo dekle, ki je imelo fanta, ali pa, ko ga je dekle, s katero je bil dogovorjen za zmenek, pustilo na cedilu. "Lahko bi ji odtrgal glavo!" je dejal.

Na posnetkih sedi na razmetani postelji v zadimljeni sobi. Govori o svoji nesposobnosti navezati stik z ljudmi, pa naj bodo to ženske, ki ne želijo hoditi z njim, ali pa njegovi sovojaki, s katerimi je med letoma 2008 in 2010 služil vojaški rok, kar je potrdil tudi tiskovni predstavnik Pentagona.

Policija še ni razkrila motiva

Policist Damon Miller je ob tem povedal, da še ne vedo, ali je napadalec v konkretnem primeru namerno hotel škodovati ženskam, niti ni komentiral objave posnetkov. "V trem trenutku preiskujemo vse,s čimer je bil povezan," je dejal.

Policija tako še vedno ni ugotovila oziroma razkrila motiva. Je pa dejstvo, da so Beierleja v preteklosti že obravnavali zaradi nadlegovanja in otipavanja žensk brez njihove privolitve.

Sporno je tudi to, da Beierle na posnetkih med drugim simpatizira z Elliotom Rodgerjem, ki je v streljanju na Isla Visti v Kaliforniji ubil šest ljudi in jih ranil 14. Tudi on se uvršča med t. i. incels (kratica za involuntarily celibate, neprostovoljni celibat, op. a.). Gre za subkulturo, gibanje moških, običajno devičnikov, ki za to, da nimajo spolnih odnosov, krivijo ženske. Inceli se med drugim pogovarjajo o tem, da je treba uničiti feminizem in pogosto načrtujejo nasilna dejanja proti ženskam, vključno s posilstvi.