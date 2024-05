Streljanje na Krasu

V vasi Gorjansko na Krasu je 50-letnik vkorakal v trgovino, kričal in s šibrovko ustrelil v strop, vdrl je tudi v stanovanjsko hišo, grozil članom družine in tam ustrelil še enkrat, na koncu pa se je odpeljal domov in se zaprl v hišo. Po posredovanju policijskega pogajalca se je predal. V dogodku k sreči ni bil nihče poškodovan. Kaj naj bi bil motiv za strelčev pohod in kakšna kazen mu grozi?