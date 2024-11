Avstrija: Pod streli umrli najmanj dve osebi, storilca policisti še iščejo

Avstrijo je pretreslo streljanje na severu države, v katerem sta umrli najmanj dve osebi, med njimi tudi župan občine Kirchberg ob der Donau. Osumljeni storilec, lovec, je še vedno na begu, iščejo ga s helikopterji in specialnimi enotami. Osumljenec naj bi bil oborožen in nevaren, lokalnim prebivalcem je bilo zato naročeno, naj ostanejo doma. Neuradno pa naj bi imela storilec in župan konflikt zaradi neurejenih lovskih pravic.