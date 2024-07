Streljanje v domu za starejše: Streljal naj bi zaradi denarja

Na dan prihajajo nove podrobnosti o tragediji v domu za starejše v hrvaškem Daruvarju. "Ubijal je 90-letne babice, ki so nemočno ležale v posteljah," je za lokalni portal povedala ena od zaposlenih v domu. 51-letni domačin je vzel šest življenj. Življenje svoje mame in še štirih oskrbovancev ter 37-letnega negovalca. Morilca so danes premestili v zapor v Bjelovarju, kjer ga bo zaslišal preiskovalni sodnik. Nekdanji vojni veteran, ki je bil zaradi nasilja stari znanec policije, naj bi moril zaradi denarja. Grozi mu od 10 do 50 let zapora. V globoko pretresenem slavonskem mestecu in celotni Bijelovarsko-bilogorski županiji bo jutri dan žalovanja.