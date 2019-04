Vozilo namerno trčilo v avtomobil ukrajinskega veleposlanika

V parkirani avtomobil veleposlanika je namerno trčilo vozilo, nanj pa so nato začeli policisti streljati. Priče naj bi slišale najmanj deset strelov. Tako veleposlaništvo kot ulica sta zaprta.

Ukrajinski diplomati nepoškodovani, moškega že aretirali

"Policija je bila o dogodku nemudoma obveščena, osumljenčevo vozilo pa je bilo blokirano. A hitro policijsko posredovanje napadalec ni preprečilo, da bi zapeljal vzvratno in znova trčil v avtomobil. Policisti so bi v odgovor prisiljeni streljati. Moškega so aretirali in odpeljali na policijsko postajo," je v izjavi dejal ukrajinski veleposlanik.

Ukrajinski diplomati med incidentom niso bili ranjeni. Motiv moškega zaenkrat ostaja neznan, poroča Russia Today (RT).

Na posnetkih je sredi ulice videti limuzino z odprtimi vrati ter številne policiste in forenzike, ki preiskujejo okolico dogodka.