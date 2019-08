Streljanje v mošeji na Norveškem: ranjen 75-letni moški

Imena napadalca niso sporočili, ga je pa policija opisala kot "mladega belopoltega moškega". Oborožen naj bi bil s pištolo in dvema šibrovkama. Vdrl je skozi steklena vrata in začel streljati. Ljudje, ki so bili v mošeji, so ga uspeli obvladati, preden je prispela policija.

Ifran Mushtag, vodja mošeje, je za norveški TV2 povedal, da se je incident zgodil, ko je tam bilo le nekaj vernikov. Ko so opazili napadalca, sta se dva skrila, tretji moški pa je lahko ravnal hitro in s pomočjo drugih dveh uspel obvladati napadalca, ki je vseeno uspel izstreliti nekaj strelov, preden so ga s topim predmetom udarili po glavi. Napadalec je pri tem utrpel lažje poškodbe, kot tudi vernik, ki ga je uspel obvladati. so sporočili policisti.