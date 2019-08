Streljanje v Oslu domnevno teroristično dejanje

Višji policijski inšpektor Rune Skjold je na tiskovni konferenci povedal novinarjem, da je osumljenec, ki so ga opisali le kot norveškega moškega v dvajsetih letih, častil ljudi, kot je na primer Vidkun Quisling , norveški voditelj med drugo svetovno vojno in kolaborant. Streljanje preiskujejo kot "domnevno teroristično dejanje".

Osumljenca so obtožili tudi umora ženske, ki so jo našli mrtvo v njegovem domu, ter poskusa umora zaradi streljanje v mošeji Al-Noor v bližini Osla. Streljanje se je zgodilo le dan pred pomembnim muslimanskim praznikom, kurban bajramom. Hotel v mestu Baerum, kjer so se danes v praznovanju zbrali verniki napadene mošeje Al Noor, je obiskala norveška premierka Erna Solberg. "Kar se je zgodilo, se na Norveškem ne bi smelo zgoditi. Norveška bi morala biti varna," je Solbergova dejala novinarjem.

Norveška policija trenutno preiskuje, če obstaja širša grožnja za napad na kakšno drugo mošejo, prav tako pa jih v času praznika aktivneje varujejo.

Spomnimo, poročali smo o moškemu, ki je oblečen v uniformo vdrl v mošejo in začel streljati, preden bi se zgodilo kaj hujšega, pa so ga obvladali trije verniki.