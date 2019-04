Streljanje v sinagogi blizu San Diega: ena oseba mrtva, več ranjenih

V sinagogi Chabad v mestu Poway blizu San Diega so odjeknili streli. Ena oseba je umrla, več je ranjenih, kar je potrdila tudi tamkajšnja policija. Po poročanju nekaterih medijev so med njimi tudi otroci in rabin.

Ranjene so prepeljali v tamkajšnjo bolnišnico Palomar Medical Center Poway, kjer so za CNNpotrdili, da so prejeli štiri ranjence. Ena oseba naj bi bila v kritičnem stanju.