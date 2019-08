Streljanje v Teksasu: napadalcu grozi smrtna kazen

Po strelskem napadu v El Pasu, v katerem je bilo ubitih 20 ljudi, so ameriške oblasti sporočile, da streljanje obravnavajo kot domači terorizem. Po besedah tožilca bodo za 21-letnika, ki je izvedel napad, zahtevali smrtno kazen.

FOTO: AP

Mlajši moški je v soboto, okoli 11. ure po lokalnem času, vstopil v trgovino Walmart blizu nakupovalnega središča Cielo Vista v mestu El Paso v ameriškem Teksasu in začel streljati. Ubil je 20 ljudi, še vsaj 26 je ranjenih. Posnetki varnostnih kamer so pokazali strelca v temnih oblačilih, z glušniki za varovanje sluha in avtomatsko puško v roki. V Walmartu naj bi bilo v času napada okoli 3000 ljudi. Večina kupcev je nakupovala šolske potrebščine.

V poznih nedeljskih urah so ameriške oblasti sporočile, da streljanje obravnavajo kot domači teorizem. 21-letnega strelca, ameriški mediji so ga identificirali kot Patricka Crusiusa, je sicer policija aretirala na kraju dogodka. Kot je sporočil tamkajšnji tožilec, bodo za storilca zahtevali smrtno kazen. 20 minut pred strelskim pohodom je Crusius na spletu objavil rasistični manifest, v katerem svojo dejanje opisuje kot odgovor na "invazijo Latinoameričanov" v Teksasu.

Na štirih stranem manifesta je prav tako izrazil podporo strelcu na Novi Zelandiji, ki je marca letos v mestu Christchurch ubil 51 ljudi. Predsednik ZDA Donald Trump je po napadu stopil pred medije in dejal, da bi morda morali storiti več, da bi preprečili tovrstne napade. Po napadu v El Pasu se je namreč le 13 ur kasneje v zvezni državi Ohio zgodil nov napad, v katerem je umrlo devet ljudi.

Donald Trump je ob boku Melanie včeraj stopil pred medije in obsodil oba strelska napada. FOTO: AP

"V naši državi ni prostora za sovraštvo," je dejal novinarjem v nedeljo. "To se dogaja že vrsto let in temu moramo narediti konec." Predsednik je nato oba primera povezal z duševnimi težavami. "Če pogledate oba primera, vidite, da gre za neko duševno motnjo. Takšni ljudje so zelo zelo bolni." Kritiki predsednika so ob tem opozorili, da sta strelca lahko našla navdih predvsem v njegovi ostri protimigrantski retoriki. S tem se je strinjal tudi eden od demokratskih predsedniških kandidatov Beto O'Rourke, ki je doma iz El Pasa. Kot je dejal, je Trumpova otra retorika zanetila delitve. "Je odkrit rasist in spodbuja k rasizmu." Senator iz New Jerseya Cory Booker je za medije dejal, da je na nek način za streljanje odgovoren Trump. "Širi strahove in sovraštvo." Bela hiša je vse obtožbe zavrnila in napada v El Pasu ter v Ohiu pripisala "bolnim posameznikom". Trump je že pred začetkom svojega predsedovanja opozarjal na omejevanje nezakonitega priseljevanja v ZDA, velike skupine migrantov, ki so preko Mehike želeli stopiti na ameriška tla, pa označil za invazijo.

V nedeljo zvečer so se v El Pasu poklonili žrtvam napada. FOTO: AP