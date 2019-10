Streljanje v Trstu: po kraji mopeda je 29-letnika policiji prijavil njegov brat

Tržaška kvestura je javnosti podala podrobnosti petkovega strelskega napada na sedežu policije, v katerem sta umrla dva mlada policista. Napadalca, 29-letnika, ki naj bi imel duševne motnje, je policiji po kraji mopeda prijavil njegov 32-letni brat. Slednji ni bil vpleten v streljanje, je sporočila policija. Napadalca so medtem že zaslišali, na vprašanja ni odgovarjal.

Nekaj pred 17.uro so včeraj v središču Trsta pred sedežem policije odjeknili streli. Moški, osumljen tatvine, je sprožil več strelov proti policistom, dva sta dobila tako hude poškodbe, da sta kmalu po napadu umrla. Tretjega policista je po poročanju italijanskih medijev del izstrelka zadel v roko. Umrla sta policista stara 31 in 34 let, eden je bil iz Neaplja, drugi pa iz okolice Rima. V Trstu so danes razglasili dan žalovanja. Tržaška kvestura je v zgodnjih jutranjih urah podala uradno različico poteka petkovega napada. Na podlagi poročila je znano, da je policista ubil 29-letni Alejandro Augusto Stephan Meran, sicer državljan Dominikanske republike.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zaradi jutranjega ropa, ko je Meran žensko pahnil z mopeda in ga ukradel, ga je prijavil njegov 32-letni brat Carlysle. Ta je poklical policijo in sporočil, da je moped ukradel Alejandro, ki naj bi imel psihične težave, čeprav ni v oskrbi tržaškega centra za duševno zdravje, poroča Primorski dnevnik. Policisti so Merana obiskali in ga odpeljali na policijsko postajo. 34-letni policist je 29-letnika pospremil na stranišče, ko mu je slednji iztrgal pištolo in ga ustrelil v prsi in trebuh. Nato je ustrelil še 31-letnega policista in mu odvzel pištolo. Z njo se je naprej odpravil v v gornja nadstropja, kasneje pa proti izhodu, kjer je ranil še tretjega policista.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zunaj je skušal vdreti v policijsko vozilo, nato pa ustrelil v vozilo kriminalistov, slednji so ga s pištolo ranili v dimlje. Obležal je ranjen na pločniku, še poroča Primorski dnevnik. Čeprav je sprva včeraj kazalo, da naj bi bil s streljanjem povezan tudi Meranov brat Carlysle, je to policija zanikala. Brat se je med streljanjem neoborožen iz strahu skril in zabarikadiral v nek urad, nato pa pobegnil v kletne prostore kvesture, kjer so ga prijeli.

FOTO: Luka Bičič

Po poročanju Primorskega dnevnika so storilca sinoči zaslišali, vendar na vprašanja ni odgovarjal. Odvzeli so mu prostost in zahtevali pripor, o katerem bo odločal preiskovalni sodnik. Na streljanje v Trstu pa so se odzvali tudi v Sindikatu policistov Slovenije, ki so italijanskim kolegom izrazili sožalje. "Iskreno sožalje družinam pokojnih policistov, ki sta življenje izgubila pri opravljanju našega plemenitega in častnega poklica. Vsi policisti, ne glede na državo, smo skupna velika modra družina," so zapisali.