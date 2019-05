Strelski napad v Braziliji: skupina moških začela streljati in ubila 11 ljudi

Kot poroča The Guardian, so brazilske oblasti sporočile, da je sedem zamaskiranih oboroženih moških vdrlo v bar v brazilskem mestu Belém, pri tem pa so ubili 11 ljudi in ranili eno osebo.

Kot poročajo brazilski mediji, so se napadalci v nedeljo popoldne pred lokal pripeljali s tremi avtomobili, eden od strelcev pa z motorjem. Nato so vstopili v lokal in nenadoma začeli streljati, pri čemer so ubili šest žensk in pet moških.

Skoraj vse žrtve so ustrelili v glavo. Oblasti so sporočile le, "da preiskujejo nekaj verjetnih scenarijev, ki so zaupni in jih bodo natančno in strogo preiskali".

Oblasti so se novinarjem po izjavi, da se je "masaker res zgodil", prenehale odzivati na telefonske klice, tudi predstavniki vojske in policije so prenehali komunicirati o dogodku.

Motiv za strelski napad še ne ni znan. Enega od napadalcev, ki je ranjen, je po poročanju medijev policija prijela.

Bar naj bi bil po poročanju medijev povezan s trgovino z mamili. Marca so v četrt Guama, kjer se je zgodil pokol, in še šest sosesk napotili 200 zveznih policistov za okrepitve boja proti kriminalu.

Število umorov v Braziliji je leta 2017 doseglo rekordno raven s 64.000 umori. Brazilski predsednik Jair Bolsonaro pa je nedavno podpisal odlok, s katerim je omilil omejitve na uvoz strelnega orožja in dovolil, da ljudje nosijo več streliva.