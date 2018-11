Strelski napad v Kaliforniji: Velikokrat je ustrelil, vsaj 30-krat

V baru Borderline v mestu Thousand Oaks v Kaliforniji je prišlo do množičnega streljanja. Kot je povedal tamkajšnji predstavnik policije Garo Kuredjian, je bilo ranjenih najmanj 11 ljudi, vendar ne ve, v kakšnem stanju so in ali so med njimi tudi smrtne žrtve. S posnetkov lokalnih medijev je razvidno, kako ljudje bežijo s kraja dogodka, nekateri so poškodovani.