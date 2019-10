Strelski pohod v Teksasu: dva mrtva in štirinajst ranjenih

Predstavniki univerze Texas A&M so potrdili, da je v zgodnjih jutranjih urah prišlo do napada, vendar so poudarili, da se ni zgodil na območju študentskega kampusa. To je potrdila tudi policija. Predstavniki univerze so sporočili, da intenzivno sodelujejo s policijo pri ugotavljanju, ali so bili žrtvami napada tudi študenti.

"Naša misli in molitve gredo k žrtvam, družinam in prijateljem vseh, ki jih je prizadelo jutranji strelski pohod v Greenvilleu," so še sporočili z univerze.