Streslo tudi Bosno in Hercegovino: v bližini Mostarja sunek magnitude 5,4

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 10.19 zabeležili potresni sunek, magnitude 5,4. Po preliminarnih podatkih Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra (EMSC) je bil potres v Bosni in Hercegovini, v bližini Mostarja.

Po nočnem nizu potresnih in popotresnih sunkov na Balkanu, z epicentrom 34 kilometrov severozahodno od Tirane oziroma 11 kilometrov od mesta Drač v Albaniji , je danes dopoldne zatreslo tudi Bosno in Hercegovino.

Kot poroča bosanski spletni portal Klix.ba, je bilo tresenje tal zelo močno in dolgotrajno. Epicenter je bil 11 kilometrov od Nevesinja, 77 kilometrov južno od Sarajeva, na globini 10 kilometrov.

Tresle so se stavbe, ljudje so bežali na ulice. "To je bil močan potres, kot ga na območju Mostarja že dolgo ni bilo," je za Klix komentiral eden od tamkajšnjih prebivalcev.

Tresenje so čutili tudi drugod po državi, pa tudi v sosednji Hrvaški, denimo v Dubrovniku. "Naša 10-nadstropna stavba se je tresla kakšnih 15 sekund. Grozljiv občutek, strašljivo," je dejal prebivalec Ilidže. Tudi iz Sarajeva poročajo o tresenju tal.

Intenziteta potresa na ozemlju Slovenije ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Ljubljane in Primorske, so še sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje (Arso).

Serija potresov v regiji se je začela zgodaj zjutraj, ob 3.54, ko je potres z magnitudo 6,4 stresel Albanijo. Sledila je vrsta popotresnih sunkov, najmočnejši z magnitudo 5,4 in 5,3. Nato so se ob 7.40 tla spet začela tresti.