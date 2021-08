Strma rast novih primerov, Slovenija tik pred rdečo fazo

Slovenija je tik pred rdečo fazo, zato je vlada ponovno pretresala epidemiološke razmere in ukrepe. Po novem bo tedensko testiranje obvezno tudi za študente, ki niso cepljeni ali pa koronavirusa niso preboleli. Stroške testiranja bo krila država, do brezplačnega testiranja pa bodo upravičeni tudi osebni asistenti in gasilci. Iz lastnega žepa bodo morali za testiranje plačati udeleženci športno-rekreativnih dejavnosti v zaprtih prostorih, starejši od 15 let. Vlada namreč PCT-pogoj uvaja tudi v fitnese, ga pa odpravlja za vse tiste, ki otroka, ki je mlajši od 15 let, vozijo v šolo čez mejo. Nazaj se morajo vrniti v največ dveh urah. Zaradi porasta okužb vse več držav, med njimi tudi Slovenija, že začenja cepljenje s tretjim poživitvenim odmerkom.