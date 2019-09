Strmoglavil belgijski F-16, pilot pristal na električnih vodih

Vzrok za nesrečo letala še ni jasen, sta se pa uspešno izstrelila oba pilota. Eden je pristal na polju, drugi pa je pristal na visokonapetostnih električnih vodih, a so ga na srečo po dveh urah visenja uspešno odstranili. Po poročanju francoskih medijev, sta oba nepoškodovana in se dobro počutita. Letalo je pri strmoglavljenju povzročilo škodo na eni od hiš, a prav tako nihče od stanovalcev, ki so bili evakuirani, ni bil poškodovan.

"Krilo letala je zarezalo skozi streho in fasado hiše," je povedal Ludovic Kauffer, ki živi v poškodovani hiši. "V času nesreče sem sicer bil v službi, a sta bila doma mama in oče. Oba sta v šoku, a najbolj pomembno je, da smo vsi nepoškodovani," je povedal.