Strmoglavil francoski Mirage 2000D, posadko še vedno iščejo

Reševalci še vedno poskušajo na vzhodu Francije najti posadko letala Mirage 2000D, a imajo zaradi goratega terena velike težave. Letalo je vzletelo z letališča Nancy-Ochey, dele letala so že našli na goratem območju regije Jura, kjer potekajo treningi. Posadka je bila na rutinskem treningu, ki je potekal na nizki in zelo nizki višini, ko so izgubili radarski kontakt z letalom, so sporočili s francoskega letalskega poveljstva.