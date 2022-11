O zlorabah otrok, bolj ali manj prikritih, znova poročajo tudi iz sveta visoke mode. Luksuzna španska modna hiša Balenciaga je po tem, ko je bila zaradi absurdnih oglasnih kampanj in bizarnih kreacij v preteklosti večkrat tarča kritik, v zadnji kampanji svet znova pretresla. Tokrat je vanjo vključila otroke in jih prikazala v okolju z elementi sadomazohizma in celo otroške pornografije.