Stroji začeli z rušenjem hiš po katastrofalnih poplavah

Začetek konca za okrog 350 družin in novi začetki. Stroji so namreč začeli z rušenjem hiš, ki so po katastrofalnih poplavah, ki so Slovenijo prizadele avgusta leta 2023, postale neprimerne za bivanje. Tudi Cveta Berložnik s Poljane pri Prevaljah je s cmokom v grlu opazovala, kako se za vedno zaključuje eno poglavje njenega življenja. V Braslovčah pa so podpisali pogodbo za ureditev Savinje, s katero želijo zagotoviti poplavno varnost urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša.