Kdaj je primeren čas, da "se spusti" nekoga, ki ga pri življenju ohranja ventilator? Britanski zdravniki so po dveh mesecih zdravljenja 12-letnega fanta presodili, da zanj ni več možnosti in da bi ga bilo treba odklopiti z aparatur. Ker pa njegova starša temu ostro nasprotujeta, se je med zdravniško stroko in družino vnela pravna bitka. Sodišče je, na veliko presenečenje staršev, pritrdilo zdravnikom in dečka razglasilo za klinično mrtvega. A starši se ne dajo.