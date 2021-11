Predkazenski postopek - ključno obdobje zbiranja informacij, sledi in dokazov o kaznivem dejanju. Gre za policijsko preiskavo, ki jo je do zdaj od trenutka, ko je bil o kaznivem dejanju obveščen, vodil državni tožilec. Po novem pa bo moral tožilec, da bo postopek prevzel, najprej podati pisne usmeritve. Do takrat pa bo lahko policijo usmerjal kar notranji minister sam, opozarja stroka. "Gre za vmešavanje politike, ker notranji minister je politik, v konkretne kazenske zadeve," opozarja vodja Oddelka za kazenske zadeve Mirjam Kline.

"Ta zakon ministru ne daje nikakršnih novih pooblastil. Popolnoma je jasno, da policist nima koga čakati glede usmerjanja. On mora začeti delati. Ne pa da so policisti preusmerili svoje delo na tožilstvo, potem pa čakali, kaj bo tožilstvo povedalo," na drugi strani odgovarja notranji minister Aleš Hojs. "Do sedaj je bilo vedno tako, da tukaj policija nima odprtih rok, še manj pa ministrstvo, ki je nenazadnje politični organ," pa meni strokovnjak za varnostne sisteme Tomaž Čas.