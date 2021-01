Stroka opozarja: necepljenje mladih rizičnih oseb lahko vodi celo v smrt

Onkološka in hematološka stroka opozarjata, da je trenutni načrt cepljenja preveč črno-bel. Dobro je, da se precepi čim več starostnikov, vendar bi bilo treba misliti tudi na mlajše rizične bolnike. Med bolniki, ki imajo težji potek bolezni, so namreč tudi mlajši posamezniki, pri katerih je imunski sistem bolj prizadet kot pa pri zdravih osebah, ki so starejše od 70 let. Ali bi v načrt cepljenja lahko umestili tudi rizične izjeme, NIJZ in ministrstvo za zdravje še ne odgovarjata, pa čeprav stroka opozarja, da lahko necepljenje takih bolnikov vodi celo v smrt.

