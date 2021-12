Stroka opozarja: praznike preživimo v družinskem krogu

Stroka pred prazniki še enkrat opominja, da naj jih še to leto preživimo nekoliko bolj okrnjeno in v družinskem krogu. Širjenju omikrona se namreč ne bomo mogli izogniti. Danes imamo skupno najverjetneje že vsaj 150 primerov novega seva, kar je približno štiri odstotke vseh potrjenih primerov, zato so zaščitni ukrepi, tudi med prazniki, še toliko bolj pomembni. Nihče si namreč ne želi še enega takšnega vala, kakršen je bil četrti.