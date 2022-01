Stroka svari, da je o koncu epidemije še preuranjeno govoriti

V Evropi bi se do marca lahko z omikronom okužilo okoli 60 odstotkov ljudi. Zaradi prebolelosti in cepljenja pa bi več mesecev lahko obstajala globalna imunost. Obstaja upanje, da se bo pandemija covida-19 spremenila v endemično bolezen, kot je na primer sezonska gripa. A je Kluge obenem pozval k previdnosti, saj omikron še vedno lahko povzroča zaplete, poleg tega bi virus lahko znova mutiral. Napovedi slovenskih modelov so jasne, ta teden nas čaka vrh v številu okužb, v prvi polovici februarja naj bi vrh dosegle še bolnišnice, konec prihodnjega meseca pa bi že lahko poročali o nizkih oziroma obvladljivih številkah dnevno okuženih. A prav o slednjem je še preuranjeno govoriti, pravijo tako tisti, ki nas zadnji dve leti z modeli pripravljajo na to, kar se potem zgodi, kot tudi stroka.

