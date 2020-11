Strokovna skupina vladi še ne bo predlagala rahljanja ukrepov

Naslednji dnevi bodo pokazali, ali so ukrepi za zajezitev širjenja virusa zares prijeli in ali lahko dokončno rečemo, da se drugi val epidemije pri nas umirja. Po projekcijah Instituta Jožef Stefan se ukrepi omejitve gibanja med občinami in zaprtja šol ter učenja na daljavo prijemajo in so že vidni. A po številu ljudi, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, bo drugi val epidemije vrh dosegel v petek, ko naj bi bilo v bolnišnicah okoli 940 covid pacientov. Potem naj bi se krivulja hospitaliziranih začela obračati navzdol. Zdaj je treba zdržati, pravi stroka. Tudi zato, da bo tretji val milejši.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 09:11 audio-control-play-line Iz SVETA: Mario Fafangel o tretjem valu 03:16 audio-control-play-line Iz SVETA: Okužen vsak 22. prebivalec Slovenije' icon-chevron-left icon-chevron-right