Zdravstveni ministri Italije in sosednjih držav v Rimu o ukrepih za zajezitev širjenja koronavirusa

V Italiji, kjer se virus s severa širi proti jugu, okuženi so tudi v Firencah in na Siciliji, so se na pobudo vlade v Rimu sestali zdravstveni ministri Italije in sosednjih držav, Slovenije, Avstrije, Švice, Francije, pa tudi Nemčije. Glavna tema sestanka ministrov, med njimi Aleša Šabedra, ki opravlja tekoče posle, pa seveda nadaljnji ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Kaj so dorekli?

