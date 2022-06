Ali smo kot družba dovolj pozorni na stisko drugega človeka? Ali se odzovemo, če vsak večer in vedno glasneje slišimo vpitje, ropot, naslednje jutro pa srečamo sosedo z modrico? Nasilja nad ženskami v veliki meri nasilneži kot takega sploh ne doživljajo. Če pa že, so krivi drugi – težave v službi, slaba plača, glasni otroci, nadležna žena, ki mu ne da miru. In tu je največja ovira, zakaj se nasilje tako zelo rado ponavlja, kajti če storilec ne uvidi, da je z njim nekaj narobe, in ne z drugimi, potem se vzorcev vedenja, kjer plešejo tudi pesti, ne more spremeniti. Zato, kot poudarjajo strokovnjaki, ni dovolj, da se dela samo z žrtvami kaznivih dejanj. Veliko je treba delati tudi s storilci, da si, ko bodo spet na prostosti, ne bodo poiskali novih žrtev in z nasiljem nadaljevali.