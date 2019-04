Strokovnjaki: obnova katedrale bi lahko trajala desetletja

Pariški tožilec Remy Heitz , ki je že včeraj sporočil, da je šlo za nesrečo in ne za požig, je sporočil, da se je v ponedeljek zvečer ob 6.20 sprožil prvi požarni alarm, vendar nadzorniki niso zaznali nobenega požara. Le nekaj minut pozneje, ob 6.43, pa se je še drugič oglasil alarm, na strehi pa so odkrili požar.

Francoske oblasti so v torek razkrile, da je bilo za rešitev katedrale ključnih od 15 do 30 minut, v katerih jim je uspelo ohraniti ogrodje in slavna stolpa pariške dame. Večjo katastrofo so preprečili pogumni gasilci, ki so med gašenjem tvegali svoja življenja.

Dva dni potem, ko je "srce Francije", znamenito katedralo iz 13. stoletja, zajel požar , gasilci pa so potrebovali kar devet ur, da so ga dokončno pogasili, so na delu preiskovalci in strokovnjaki, ki preverjajo strukturno trdnost katedrale.

Audrey Azoulay , generalna direktorica Unesca, kulturne organizacije ZN, je dejala, da bo obnova Notre-Dame trajala dolgo in stala veliko denarja. Donacije prihajajo z vsega sveta, francoski milijarderji in globalne korporacije so že obljubili 800 milijonov evrov pomoči.

Čeprav je Macron obljubil, da bo obnova dokončana v petih letih, se z njim ne strinjajo številni strokovnjaki, ki trdijo, da bi obnova lahko trajala desetletja. Glavna problema sta predvsem iskanje potrebnih materialov in dolgotrajno rekonstruiranje delov katedrale, ki so preživeli požar, a so hudo poškodovani.

Kot je za Guardian povedal Tom Nickson, predavatelj srednjeveške umetnosti in arhitekture na londonskem inštitutu Courtauld, je kamniti obok katedrale deloval kot nekakšna požarna vrata med zelo vnetljivo streho in zelo vnetljivo notranjostjo, kot so to predvidevali že v srednjem veku. A obstajajo strahovi, da so kamniti strop in vitraji, ki so preživeli požar, močno poškodovani. Če je bil strop oslabljen in razpokan zaradi vročine, bi ga bilo treba porušiti, meni Nickson.

"Trpijo" tudi okna, saj jih je najprej prizadela močna vročina, nato pa hladna voda, pravi Jenny Alexander, strokovnjakinja za srednjeveško umetnost in arhitekturo na univerzi Warwick.

'Katedrale so kamniti feniksi, ki opozarjajo, da se lahko iz nevšečnosti znova rodimo'

Kot je povedal Duncan Wilson, izvršni direktor organizacije za ohranjanje zgodovine Anglije, se lahko potem, ko se stavba stabilizira in oceni škoda, začnejo restavratorska dela. "Inženirji za konstrukcijo, strokovnjaki za vitraje, strokovnjaki za kamen bodo v naslednjih nekaj tednih pakirali svoje torbe in se odpravili v Pariz," je dejala Alexandrova. Finančni in politični premisleki, pa tudi estetski, bodo verjetno imeli vlogo pri odločanju, ali naj se katedralo ohrani takšno, kot je bila pred ognjem, ali se jo prilagodi.