Strokovnjaki razvili simulator, ki učinkovito izračuna možnosti širjenja koronavirusa

Na univerzi Stanford je skupina strokovnjakov na podlagi gibanja ljudi razvila matematični model, s katerim lahko zelo natančno predvidijo, kako se bo okužba širila. Približno dva meseca so zbirali informacije, koliko časa se posamezniki zadržujejo denimo v trgovini in koliko ljudi tam srečajo. Model nato na podlagi števila ljudi in kvadrature prostora izračuna, kakšna je verjetnost, da bi se tam okužili. Na posledice ukrepov zdaj ne bi več čakali 14 dni, saj njihov simulator izračuna, za koliko bi okužbe narastle, če bi znova odprli na primer restavracije - kar bi stroki in vladi lahko pomagalo pri sprejemanju oziroma sproščanju ukrepov.