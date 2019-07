Stromboli: vulkanologi opozarjajo na nevarnost cunamija

Na območje so bili napoteni gasilci, ki so gasili požare nastale zaradi erupcije, medtem ko je helikopterska enota priskočila na pomoč pohodnikom, ki so se nahajali v bližini vulkana.Ob večjih eksplozijah, so seizmogrami zaznali še vsaj dvajset manjših, so sporočili z italijanskega inštituta za geofiziko in vulkanologijo.

Kot je povedal vulkanolog Boris Benhcke, je šlo za največjo eksplozijo po letu 2007. Kot je za CNN povedal očividec, je bilo ob eksploziji mogoče videti "vodnjak skal". "Šlo je za najmočnejši zvok, kar sem jih slišal v življenju," je povedal. Mnogi so ob siloviti eksploziji povsem otrpnili za nekaj sekund.

Alessandro Fabrizi, ki je na otoku sooustvrajl ekološki teater, je povedal, da se je ravno vračal na otok, ko je prišlo do eksplozije. "Gora je gorela. Iz vulkana je prihajalo veliko dima, ki se je zbiral okoli vrha."

Ameriški seizmologi opozarjajo na možnost črnega scenarija, do katerega bi prišlo ob zrušenju vzhodne stene ognjenika. Vulkanologinja Jessica Ballmeni, da bi zrušenje stene v primeru močne eksplozije v morje pahnilo velike količine materiala, hkrati pa bi nastala nevarnost cunamija, ki bi lahko povzročil veliko škode na siciljski obali in na drugih otokih v eolskem arhipelagu.