Strožji pogoji za prehajanje meje

Na mejnih prehodih znova zaostrujejo pogoje za prehajanje meje. Dvolastniki zemljišč v Sloveniji, dnevni delovni migranti in tisti, ki mejo prehajajo zaradi izobraževanja, morajo, ko se v Slovenijo vračajo iz rdečih držav, predložiti negativen test, ki ni starejši od sedmih dni. Le na ta način se namreč lahko izognejo karanteni. In če so potniki na mejnem prehodu Jelšane za teste očitno poskrbeli že predčasno, pa so nekateri v Solkanu na hitro testiranje čakali tudi eno uro.

