Še milijon lukenj? 'To je bila bitka, kjer je teren vsak dan postavljal nove ovire'

Trinajst dni reševalne akcije se je v noči na soboto končalo z dokončnim spoznanjem, da se tako želeni čudež ne bo zgodil. Ne le starši malega Julena Rosella, tudi vseh 700 vaščanov Totalana in milijoni po svetu so upali, da se bo po vseh zapletih z reševanjem sreča vendarle obrnila na stran več kot 300 ljudi, ki so garali za srečen konec. A se ni. In za vse vpletene je to velik udarec. "To je bila bitka, kjer je teren vsak dan postavljal nove ovire,"je o dogajanju povedal predstavnik regionalne vlade Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. "Delali so z maksimalno hitrostjo. Pa tudi tako, da otroka pri tem nikakor ne bi poškodovali," je še pojasnil Gómez de Celis o sami reševalni akciji.

"Hvala vsem, ki ste dali vse od sebe za dosego cilja, a se sanje žal niso uresničile. Za vedno pa bo ostal spomin na vašo požrtvovalnost in pogum," pa so v zahvalo reševalcem zapisali na Twitter profilu španske civilne zaščite.