Strupene ribe tudi v našem morju

V Jadranskem morju biva ogromno živalskih in rastlinskih vrst, med katerimi pa najdemo le peščico strupenih. A najbolj strupena riba Jadrana – morski zmaj oziroma morski pajek – se prav zdaj, v času drstenja, ki traja med junijem in avgustom, pogosto preseli v plitvine in se skriva v mivki. Tako se jnedavno pomorska policija, ki je na morju 24 ur na dan, odzvala na klic na pomoč slovenskega ribiča, ki je zaradi bolečin, potem ko ga je riba zbodla, potreboval nujno zdravniško pomoč. Kako torej ukrepati ob vbodu morskega pajka?

