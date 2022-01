Do ideje oblikovanja portala je Mateja gnala osebna izkušnja, ko je pred leti sam moral poiskati zasebnega dermatologa in je imel pri tem kar nekaj težav. "Iskal sem po internetu in nisem našel prave izbire. Nato se mi je porodila ideja o portalu najzdravnik.si, kjer bi zbral vse slovenske zasebne zdravnike, zobozdravnike in zdravnike z koncesijo," pojasnjuje Matej Žnidaršič, ustanovitelj portala. Takoj je šel v akcijo, preklical je vse zasebnike in jim predstavil svojo idejo. "Kontaktiral sem vse slovenske zasebne zdravnike, ki so bili zelo navdušeni nad to idejo in so bili pripravljeni deliti svoje informacije, kontaktne podatke, opise in tudi slike na mojem portalu," še dodaja.