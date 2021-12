Študent veterinarske fakultete ustvaril prvo pasjo protezo pri nas

Da je včasih dovolj že ideja posameznika, ki jo nato v realnost spravi skupina, pa dokazuje mlad študent Aljaž Muršec. S pomočjo veterinarske fakultete je namreč njegova ideja, kako poskrbeti za živali, ki ostanejo brez uda, zaživela. In to dobesedno, tako kot je ponovno zaživela psička Ajka, ki je dobila prvo protezo, ki so jo torej ustvarili skupaj. In da je zgodba res vredna pozornosti in pohvale, dodajmo le še, da je to sploh prvo izdelovanje živalskih protez pri nas.