Pomanjkanje psihološke pomoči v Sloveniji

Decembra, ko naj bi bilo najbolj veselo vzdušje v letu, med mnogimi na dan pridejo občutki pomanjkanja, materialnega ali čustvenega. Svoje je dodala tudi pandemija covida-19, ki je anksioznosti in depresije povečala za do 28 odstotkov. Temu pa ne sledijo sredstva, ki jih države namenijo za duševno zdravje. Vlade po vsem svetu v povprečju porabijo nekaj več kot dva odstotka zdravstvenih proračunov za duševno zdravje, nekatere države imajo manj kot enega psihologa ali psihiatra na 100.000 ljudi, kar je zaskrbljujoče. Kaj pa Slovenija? Spadamo med države z zelo veliko porabo alkohola, ki je pomemben dejavnik tveganja za težave v duševnem zdravju. Spadamo tudi med države, ki so zaradi samomora bolj ogrožene. Z eno izmed oblik duševnih bolezni se v življenju sreča vsak tretji izmed nas, zato je pomembno, da se trudimo prekiniti cikel stigme. To zelo uspešno počno študenti medicine, ki v sklopu projekta "V odsevu" danes in jutri organizirajo že osmi kongres na temo duševnega zdravja. Letošnja tema so depresivne motnje.