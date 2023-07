Študenti na pomoč občini, ki jo je prizadelo neurje

Je kdo od vas še bil del mladinske delovne brigade v nekdanji skupni državi? Ali pa ste o tem poslušali od svojih staršev? Po drugi svetovni vojni in do leta 1952 se je namreč v nekdanji državi veliko gradilo. S pridnimi rokami in zastonj so zgradili velik del Avtoceste bratstva in enotnosti, del Novega Beograda, več železniških prog na področju nekdanje Jugoslavije, tovarne in drugo infrastrukturo. Takšnih udarniških akcij že dolgo ni več. Zdaj velike projekte pri nas gradijo tujci. Dekleta in fantje študentske organizacije Maribor pa že 24. poletje pomagajo pri urejanju občine, tokrat pa so poprijeli za delo tudi tam, kjer je neurje pokazalo zobe.