Študentje bi se lahko kmalu vrnili v predavalnice

Po več mesecih postavljanja študentov na stranski tir so predstavniki Študentske organizacije Slovenije skupaj z ministri za šolstvo, zdravje in delo ter posvetovalno skupino sedli za skupno mizo. In kaj so izvedeli? Če je bila njihova vrnitev v predavalnice doslej predvidena v rumeni fazi, se bodo po posodobitvi semaforja na fakultete vrnili že po vstopu v oranžno. A ko beseda nanese na finančno pomoč, vlada zanje še vedno nima posluha.

