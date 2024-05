Študentje v podporo Palestini pozvali k prekinitvi sodelovanja z izraelskimi univerzami

Študentska gibanja so po vsem svetu od 60. let preteklega stoletja vodila do družbenih in političnih sprememb. Že tedne lahko spremljamo študentske proteste v podporo Palestini po Ameriki, gibanje se je razširilo tudi po Evropi. In danes so se čez ulice oziroma čez Fakulteto za družbene vede z vzkliki "osvobodite Palestino" sprehodili tudi slovenski študentje. Mladi zahtevajo jasno opredelitev fakultete in Univerze v Ljubljani do krvavih spopadov v Gazi, v katerih je umrlo že več kot 35 tisoč ljudi ter prekinitev sodelovanja z izraelskimi univerzami. Rektor ljubljanske univerze pa: "Sodelovanje z izraelskimi izobraževalnimi ustanovami se ne izvaja."