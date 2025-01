Študentje v Srbiji na ulice: Vse se mora ustaviti!

Srbijo je po množičnih protestih, ki trajajo že več kot dva meseca, ohromila splošna stavka. Študentje so pozvali državljane, naj bodo del tako imenovane splošne državljanske nepokorščine. Naj ne hodijo v službo in po nakupih ter naj se izognejo vsem drugim vsakodnevnim dejavnostim. Stavki so se pridružili številni gostinski obrati, zasebna podjetja, kulturne ustanove, odvetniki in sodniki višjega sodišča v Beogradu. Ulice prestolnice, ki je v času jutranje konice samevala, so zavzeli študentje, ki sporočajo: Vse se mora ustaviti!