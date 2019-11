Študentom v obleganem kampusu zmanjkuje hrane

Policija je sicer sporočila, da protestniki lahko zapustijo kampus skozi most na južni strani, vendar le pod pogojem, da "za seboj pustijo orožje in snamejo maske". Ken Vu, predsednik študentske skupnosti, je povedal, da je v kampusu obkoljenih vsaj 500 oseb. Po njegovih podatkih imajo protestniki, ki območje zasedajo že več dni, na voljo dovolj vode, vendar se zaloge hrane zmanjšujejo.

Vodja univerze Džin Guang Teng je v video nagovoru študentom sporočil, da je bil dosežen dogovor s policijo. Kot je zatrdil, bo osebno spremil študente do policijske postaje, kjer bo poskrbel za to, da bodo deležni "pravične obravnave".

Študenti so v preteklih dneh v spopadih s policijo uporabili molotovke, opeke in tudi loke.Po poročanju medijev naj bi bil študentski kampus močno vandaliziran zaradi spopadov, ki divjajo že več dni. "Protestniki se skrivajo za dežniki, odgovarjajo z zažigalnimi bombami in kamenjem, ki ga izstreljujejo iz improviziranih katapultov,"poroča BBC.