Študija Univerze v Oxfordu: nosečnice med bolj ogroženimi zaradi covida

Da covid-19 lahko povzroči zaplete pri nosečnosti in da so nosečnice bolj dovzetne za hujši potek koronavirusne bolezni, so do zdaj potrdile različne domače in tuje raziskave, vendar na to vplivajo tudi druge pridružene bolezni. V ljubljanski porodnišnici so od marca lani do danes obravnavali 750 nosečnic s covidom, od tega jih je 18 potrebovalo intenzivno nego, pet so jih morali priklopiti na ventilator, ena pa je konec lanskega leta umrla. Covid-19 je lahko tudi razlog za predčasni porod, prav tako pa se otrok od matere lahko okuži, vendar so ti primeri zelo redki.

