Mayeva dobila podporo vlade za dogovor o brexitu

"Močno verjamem z glavo in srcem, da je ta odločitev najbo ljša za interese celotnega Združenega kraljestva," je bila skopa z besedami po večurni seji vlade. Podrobno bo dogajanje komentirala jutri.

Britanska premierka Theresa May je dobila podporo vladnega kabineta za dogovor, ki sta ga včeraj izpogajala London in Bruselj.

"Kateri koli član kabineta, ki je pristen brexitovec mora zdaj odstopiti, ali pa mu ne smemo nikoli več zaupati, to je najslabši dogovor v zgodovini," je zapisal.

Farage: To je najslabši dogovor v zgodovini

V Bruslju so se medtem danes na temo brexita sestali veleposlaniki 27 držav članic pri EU, ki čakajo na odločitev Londona. Zasedanje se je že zaključilo.

Seja britanske vlade, na kateri so razpravljali o dogovoru z Brusljem o brexitu, se je močno zavlekla. Začela se je ob 15. uri po srednjeevropskem času, načrtovali pa so, da se bo zaključila ob 18. uri, ko naj bi Mayeva stopila pred novinarje. A je to storila šele okoli 20.30. ure.

Predsednica škotske vlade Nicola Sturgeon je povedala, da bo dogovor o brexitu Severni Irski omogočil "nepravično prednost", saj bo dejansko ostala del enotnega trga EU. Celinska Velika Britanija, vključno s Škotsko, pa jo bo morala zapustiti. "To bo uničujoče za investicije in delovna mesta na Škotskem," saj bo morala Škotska tekmovati s Severno Irsko, je vodja Škotske nacionalistične stranke (SNP) povedala v videu, objavljenem na njenem Twitterju.

Tako na Škotskem kot v Walesu so volivci na referendumu o brexitu leta 2016 zavrnili izstop Velike Britanije iz EU, vendar pa so glasovi za v drugih delih države prevladali. Britanci so se tako odločili, da bo Otok zapustil unijo.

Premierka je povedala, da dogovor vključuje tudi t. i. varovalko, s katero se bodo izognili trdi meji na irskem otoku. To bo začasna rešitev, če se jim ne bo uspe lo dogovoriti o prihodnjih odnosih. "Prihodnje odnose želimo uvesti konec decembra 2020," je pojasnila. Tedaj se bo izteklo predvideno prehodno obdobje.

"Smo precej bližje temu, da bomo upoštevali tisto, za kar so glasovali Britanci na referendumu," je povedala. "Znova bomo dobili nadzor nad našimi mejami, zakoni in denarjem. Zapustili bomo skupno ribiško politiko in skupno kmetijsko politiko, obvarovali pa bomo delovna mesta, varnost in integriteto Velike Britanije," je odgovorila na kritike poslancev. Na referendumu leta 2016 je izstop podprlo 52 odstotkov volivcev.

Velika Britanija je z dogovorom o brexitu, sklenjenim med Brusljem in Londonom, precej bližje tistemu, za kar so se Britanci odločili leta 2016 na referendumu o izstopu Otoka iz EU, je danes v britanskem parlamentu zatrdila premierka Theresa May . Zagovorniki brexita v njeni konservativni stranki in laburisti so medtem nasprotnega mnenja.

Britanska premierka Theresa May pred sejo vlade.

Dogovor ima varovalko

Vsebina dogovora še ni bila razkrita, a po poročanju britanskih medijev, ki se sklicujejo na vladne vire, predvideva začasno rešitev, s katero bi meja med Irsko in Veliko Britanijo ostala odprta, če London in Bruselj do konca leta 2020 ne bi dosegla novega trgovinskega dogovora. T. i. varovalka zdaj predvideva, da bo Velika Britanija začasno v celoti ostala del carinske unije tudi po izteku prehodnega obdobja. Vključuje tudi dodatna določila za Severno Irsko glede carin in regulacij.

Do Mayeve je bil med drugim kritičen poslanec iz vrst njenih konservativcev Peter Bone, ki zagovarja brexit. "Ne upoštevate brexita, za kakršnega so glasovali ljudje. Danes boste izgubili podporo številnih konservativnih poslancev in milijonov volivcev," je povedal.

Vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn pa je medtem dejal, da "je vlada porabila dve leti za pogajanja o dogovoru, ki je slab".

Skeptični so tudi severnoirski unionisti (DUP), ki v parlamentu podpirajo vlado Mayeve in ji zagotavljajo večino. Severna Irska bo po besedah poslanca DUP Jeffreyja Donaldsona glede na to, kar o dogovoru poročajo mediji, "obravnavana zelo drugače kot preostali del Združenega kraljestva".

Dogovor, ki "spodkopava ekonomsko in ustavno celovitost Združenega kraljestva je nesprejemljiv," pa je posvarila vodja DUP Arlene Foster.

O dogovoru, doseženem med Brusljem in Londonom, sedaj že razpravlja tudi britanska vlada, ki bo odločila o prihodnjih korakih.

Protesti v podporo in proti brexitu

Na Downing Streetu, kjer je sedež premierke, so se medtem na dveh ločenih protestih zbrali nasprotniki in zagovorniki brexita. Zagovornikov se je zbralo okoli 100. "Znebite se dogovora Mayeve," so vzklikali. "Če bo sprejet, smo v velikih težavah kot neodvisna država," je povedal eden od protestnikov.

Zbrala pa se je tudi manjša skupina nasprotnikov brexita, ki so zahtevali drugi referendum o tem vprašanju. Priznali so, da imajo nekaj skupnega z zagovorniki izstopa iz EU. Nihče ni zadovoljen s tem, kako se razvijajo stvari, so pojasnili.