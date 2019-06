Avstralski surferji bodo deske pospravili v kot, državo so zajele snežinke

Avstralijo je prekrila snežna odeja, ki je vse presenetila in povzročila odpoved trajektov ter zamude v prometu. Sneži celo v subtropskem Queenslandu, bela snežna odeja pa je kontinent prekrila prvič po letu 2015.

Avstralski urad za metereologijo je sneg opisal kot "redek prizor", pri čemer so izpostavili, da tako močnega sneženja niso izkusili že od leta 2015. Izdali so rdeča vremenska opozorila za 1000 kilometrov vzhodne obale, kar vključuje tudi Sydney. Ljudi so opozorili, naj ostanejo v hišah zaradi močnega deževja in vetra. Metereologinja Lachlan Stone je dejala, da je sneženje v Queenslandu precej nenavaden pojav, saj imajo subtropsko klimo. Dodala je, da je sneženje normalno na jugu države, kjer je bolj gorato.

Opozorili so, da so trenutno razmere prenevarne za deskanje in druge morske aktivnosti – vetrovi presegajo 90 km/h. V Sydneyju so odpovedali tudi vse trajekte.

