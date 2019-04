Odstopil vodja sudanskega vojaškega sveta

Po mesecih protestov je sudanska vojska v četrtek izvedla državni udar in prevzela oblast. In tako se je po treh desetletjih z oblasti poslovil predsednik Omar al-Bašir , ki ga je vojska odpeljala na "varen kraj".

"Oznanjam svoj odstop z mesta prehodnega sveta," je v petek v nagovoru narodu sporočil general Ibn Auf. Dodal je, da verjame, da bo njegov naslednik s svojimi izkušnjami uspel "ladjo varno pripeljati na obalo".

Ob napovedi Ibn Aufovega odstopa je med protestniki v Kartumu izbruhnilo veselje, vodje protestov pa so poudarili, da gre za zmago volje naroda. Obenem so generala Burhana pozvali, naj oblast čim prej preda prehodni civilni vladi. "Če se to ne bo zgodilo, bomo nadaljevali proteste," so zagrozili.