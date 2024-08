Sudan v eni izmed najhujših humanitarnih kriz

Prebivalce v Afriki ogrožata lakota in orožje. V Sudanu so spopadi, ki divjajo že vse od aprila lani, do danes zahtevali na desettisoče življenj, ljudje pa so se znašli v eni od najhujših humanitarnih kriz. Otroci so močno podhranjeni, nekateri zaužijejo mešanico kosmičev in vode le enkrat dnevno. V državi je skokovito naraslo spolno nasilje, žrtve posilstva so celo osemletne deklice, ženske zapuščajo po posilstvu rojene novorojenčke, zaradi napadov v šoli umirajo otroci. Takšna je trenutna realnost v Sudanu. V Švici so se sicer včeraj začeli pogovori o končanju 16-mesečne državljanske vojne, a brez predstavnikov vojske, zato je uspeh pogajanj, ki bi končala humanitarno krizo, močno vprašljiv.