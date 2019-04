Sudanska vojska strmoglavila predsednika Omarja al Baširja

Prav tako je naznanil, da so razveljavili trenutno ustavo in razglasili trimesečne izredne razmere. V naslednjih 24 urah bodo zaprli tudi zračni prostor, do nadaljnjega bodo zaprti tudi mejni prehodi. Neimenovani viri so za agencijo Reuters povedali, da se Omar Al Bašir trenutno nahaja v predsedniški rezidenci in je 'možno zastražen'. Sin vodje glavne opozicijske stranke v državi pa je za televizijo Al Hadath TVpovedal, da je Bašir pridržan s "številnimi voditelji teroristične skupine Muslimanskega bratstva".

Obrambni minister se je oglasil nekaj ur po tistem, ko je sudanska vojska po današnjem odstopu sudanskega predsednika Al Baširja napovedala, da bo dala "pomembno" izjavo, s čimer so sprožili ugibanja, da bo v državi prišlo do vojaškega udara.

Na tisoče ljudi se je že zgrnilo na ulice Kartuma, kjer pozdravljajo padec 30-letnega Baširjevega režima. Tanki so obkolili njegov urad, blokirani so nekateri ključni mostovi, ki vodijo do prestolnice. Protestniki so skandirali 'protibaširske' slogane: "Padel je, zmagali smo." Vojaki na ulicah z dvignjenimi rokami izražajo solidarnost s sudanskim ljudstvom. Ljudje plešejo in pojejo na ulicah ter vzklikajo:"Nova doba, nov narod".

Vojaki so še vedno razporejeni okoli obrambnega ministrstva ter na glavnih cestah in mostovih v prestolnici. Vojaki so vdrli tudi na sedež Baširjevega Islamskega gibanja. Med tem so protestniki napadli uradne prostore sudanske obveščevalno-varnostne službe v vzhodnih mestih Port Sudan in Kassala.

Sudanska obveščevalno-varnostna služba medtem izpušča politične zapornike po vsej državi, je poročala sudanska državna tiskovna agencija Suna.