'Suhi januar' prinaša več lepote in boljšo spolnost

Velika večina novoletnih odločitev je vedno povezana z zdravjem in videzom - od hujšanja do opustitve slabih navad. Žal veliko novoletnih zaobljub pade že 3. januarja. Obstaja pa novoletna odločitev, ki je iz leta v leto uspešnejša, vsaj na Otoku. Rečejo ji 'dry january' ali suhi januar, prinašala pa naj bi marsikaj, od boljšega spanca do boljše spolnosti in več lepote.